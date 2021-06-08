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Anastasiadis: Hükümete düşen siyasi sorumlulukları üstlenmekten kaçınmayacağım

Hükümete yeni atamalar olup olmayacağı sorusuna Anastasiadis, buna karar vermesi durumunda açıklamalarda bulunacağı yanıtını verdi.

08 Haziran 2021 Salı 23:27
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Anastasiadis: Hükümete düşen siyasi sorumlulukları üstlenmekten kaçınmayacağım

Rum Araştırma Komitesinin vatandaşlıklar konusundaki açıklamalarını değerlendirmesi istenilen Rum Lider Nikos Anastasiadis, “Sonuçları iyice inceledikten sonra şimdiki hükümete düşen siyasi sorumlulukları üstlenmekten kaçınmayacağım” diyerek programdaki boşluklardan, eksikliklerden yaralanan hiç kimsenin rahat uyumaması uyarısında bulundu.     

Anastasiadis, sonucu büyük bir dikkatle inceleyeceğini belirterek, Başsavcı ve siyasi partiler tarafından hazırlanan raporun uzman ve iyi hazırlanmış bir rapor olduğunu söyledi. Anastasiadis, o dönemdeki hükümetlerin yatırım programında bulunan boşlukları fark etmekte yetersiz kaldıklarını ve bundan yararlananların rahat uyumaması gerektiğini kaydetti.
 
Hükümetin yeniden yapılandırılması olasılığıyla ilgili Anastasiadis, meclis partileri ile iletişime geçerek, Kalkınma ve Dayanıklılık Planında görüş birliğine varılabilmesi ve Kıbrıs’ın yarını için hedeflerin başarılı olabilmesi amacıyla geniş kabul gören hükümet oluşturulması olasılığı olup olmadığını araştırmanın kendi görevi olduğunu söyledi.

Hükümete yeni atamalar olup olmayacağı sorusuna Anastasiadis, buna karar vermesi durumunda açıklamalarda bulunacağı yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 08.06.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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