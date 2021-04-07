Anastasiadis, iki milyon doz koronavirüs aşısı siparişi verdiklerini açıkladı

Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hem aşılama programını, hem de PCR ile hızlı testleri uygulayan ilk ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider, diğer ülkelerle kıyaslandığında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının daha az olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uyguladığı aşılama programının sorunsuz bir şekilde devam etmesini dilediğini belirten Anastasiadis, Mayıs ayında 45 yaş üstü kişilere de aşı yapılacağını ve böylece haziran ayında sektörlerin tamamını açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)