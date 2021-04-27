“Anastasiadis isteksizlik hissettirirse, taraflarda temkinli kalmaya mecbur kalacaktır”

ÖZEL HABER - Kardelen Göksu

Gündem Kıbrıs Cenevre Özel yayınında, CTP Milletvekili Fikri Toros Anastasiadis’e çağrıda bulundu.



Toros’un konuşması şu şekilde:

“Eğer sayın Anastasiadis şu an olduğu gibi siyasi eşitlik konusunda isteksizlik hissettirirse, elbette diğer taraflarda çok daha temkinli kalmaya mecbur kalacaktır. Aynı zamanda evet sayın Tatar, farklı bir strateji arayışına girmiş olabilir, ama bu stratejiler meşru zeminde yer alması halinde etkili olabilir ve amacına hizmet edebilir. Sayın Tatar’da bilmelidir ki, Kıbrıs’ta bugüne kadar üzerinde bir çok yakınlaşma sağlanan çözüm modeli iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür. Kıbrıslı Türklerin tüm ada üzerindeki haklarını ve ada etrafındaki sulardaki haklarını eşit ve ortak olarak yeniden elde etmesinin yegane çözüm modeli federal çözümdür.”