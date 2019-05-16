Anastasiadis, Lute ile telefonda görüştü

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u telefonla aradı.

Rum Haber Ajanı KİPE’nin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüştüğünü belirtti.

Prodromu’nun açıklamasına göre, Anastasiadis telefon görüşmesinde Lute’a, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’sinde ihlalleri olduğu iddiasında bulundu.

İhlallerin müzakerelerin yeniden başlamasına imkan tanımadığını öne süren Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için müzakerelere hazır olduğunu da savundu.

Lute’un ise Anastasiadis’e, BM Genel Sekreterinden aldığı görev temelinde müzakerelerin yeniden başlaması için uygun şartların oluşması yönünde çalışacağını yinelediğini belirten Prodromu, Lute’un adaya gelip gelmeyeceği konusunda ise Anastasiadis’e herhangi bir bilgi aktarmadığını söyledi.

(BRT/TAK)