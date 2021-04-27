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“Anastasiadis, siyasal eşitliğe dayalı bir çözümü arzuladığını samimiyetle ortaya koymalıdır”

'Gündem Kıbrıs Cenevre Özel' yayınında TDP lideri Cemal Özyigit, bugün yapılacak olan 5+1 Cenevre Görüşmeleriyle ilgili yorumda bulundu.

27 Nisan 2021 Salı 13:03
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“Anastasiadis, siyasal eşitliğe dayalı bir çözümü arzuladığını samimiyetle ortaya koymalıdır”

ÖZEL HABER / Kardelen Göksu

'Gündem Kıbrıs Cenevre Özel' yayınında TDP lideri Cemal Özyigit, bugün yapılacak olan 5+1 Cenevre Görüşmeleriyle ilgili yorumda bulundu.
 

Özyiğit'in konuşması şu şekilde:

Dünyada, yapılacak olan 5+BM görüşmesine çok fazla önem gösteriliyor. Gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Türkiye dışında, herkes bu defa buraya bir federal çözüm olsun diye geliyor. 4 yıl öncede buralardaydık Sayın Akıncı’nın davetlileri olarak. O dönemde Rum tarafının çözüme ikna edilmesi, iki bölgeli, iki toplumu siyasal eşitliğe dayalı bir federal çözüme ikna edilmesi yönünde gelmişti Türk tarafı. Bu defa çözüme ikna olması gereken taraf maalesef Türk tarafı gibi görünüyor. Burada da herhalde Anastasiadis’in 4 yıl önce bırakıp kaçmasının karşılığında, bu defa gerçekten, iki bölgeli, iki toplumu siyasal eşitliğe dayalı bir çözümü arzuladığını samimiyetle ortaya koymalıdır gibi bir yaklaşım var. İngilizler ilk defa bu işin bu kadar içerisine girdi. Acaba İngilizler, geçmişte yaptıkları böl ve yönet politikasının günahlarında arınmak için mi bunları yapıyorlar.

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