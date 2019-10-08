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Anastasiadis: “Üçlü Zirve Bölgesel İşbirliği İçin Önemli Bir Mekanizma”

08 Ekim 2019 Salı 16:56
Anastasiadis: “Üçlü Zirve Bölgesel İşbirliği İçin Önemli Bir Mekanizma”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır zirve toplantısının bölgesel işbirliği için önemli bir mekanizma olduğunu ve üç ülkenin geniş bölgede barış, güvenlik ve refahın sağlanmasına yönelik iradesini gösterdiğini söyledi.
Rum haber kaynaklarına göre, Kahire’de bugün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Anastasiadis, görüşmede, üç ülkenin işbirliğini geliştirme niyeti çerçevesinde Kahire Bildirisi’ni benimseyerek, bu işbirliğini daha da güçlendirme yöntemlerinin ele alındığını kaydetti.
Anastasiadis, konuşmasında, özel sektörün,yatırımların teşvik edilmesi örgütleri arasındaki memorandumun uygulanmasına dair icra programı aracılığıyla, yatırımlara aktif şekilde katılabileceğinden bahsetti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi ise, üç ülke arasındaki yatırımların artırılması ve eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi için çabalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.
El Sisi, üç ülke liderinin Güneydoğu Akdeniz ile ilgili tüm konulara dair, aralarındaki koordinasyonu teyit ettiklerini belirtti.
Üç ülke arasındaki yatırımların vergilendirilmemesine dair imzalanan anlaşmadan memnun olduğunu ifade eden El Sisi, bölgede yeni krizlere yol açan, terör gibi, üç ülke aleyhindeki tüm eylemleri kınadığını dile getirdi.

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Anastasiadis
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