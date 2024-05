Bu yıl 19’uncusu düzenlenen İpek Koza Festivali, yarın da renkli etkinlik programı ile devam edecek.

El işi, yiyecek içecek ve sahne gösterilerinin yer alacağı festival yarın saat 10:00’da stand açılışı ve müzik yayını ile başlayacak olup saat 19:00’da Beyaz Trio konseri ile son bulacak.

İLK GÜN DOLU DOLU GEÇTİ

Yerli, yabancı bir çok kişinin katıldığı 19’uncu İpek Koza Festivali ilk gününü dolu dolu bir etkinlik programı ile tamamladı.

Saat 10:00’da standların açılışı ve müzik yayını ile başlanılan gün, bir çok konser, dans gösterileri, ipek koza sergileri, ipek koza satışları ile saat 19:00’da sona erdi.

ŞENKUL: “GERÇEK POTANSİYEL HENÜZ ANLAŞILMADI”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında,19’uncusunu gerçekleşen festivale emek koyan herkesi kutlayarak, Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin, kültürel anlamdaki etkinliklerin en önemlilerinden olduğunu kaydetti.

Tüm Akdeniz’in en özellikli yerlerinden biri olan Beylerbeyi Köyü’nün gerçek potansiyel ve değerinin henüz gerektiği kadar anlaşılamadığını dile getiren Şenkul, İpek Koza işçiliği gibi Kıbrıs Kültürü’ne ait kültürel değerleri geliştirerek; sivil toplum örgütleri ve ipek böceği yetiştiriçileri ile ipek koza işi üreticileriyle işbirliği içinde Beylerbeyi’ni ve bu önemli kültürel değeri dünyaya tanıtmak amacıyla çalışacaklarını belirtti.

Şenkul, Beylerbeyi Köyü’nün ana caddesinde düzenleme yaparak burayı ipek koza işçiliğinin sergileneceği, gerçek bir Kıbrıs ve Akdeniz Köyü haline getirme yolunda bir adım daha atmış olacaklarının altını çizdi.

ERHÜRMAN: “İPEK KOZA İŞÇİLİĞİ SANATSAL BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman İpek Koza Festivalini hayata geçirerek, 19’uncusuna ulaştıran Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi Muhtarlığı’nı kutladı.

Erhürman, ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin; ekonomik, turistik, kültürel bir ürün olan ipek koza işçiliğinin yıllar içinde çeşitlendirilerek sanatsal bir ürüne de dönüştürüldüğünün altını çidi.

50 yıl önce 5 yaşındayken kendisi ve yaşıtlarının ipek böceklerine duyduğu ilgi ve sevginin, bu günün 5 yaşındaki çocuklarında da devam ettiğini görmekten büyük keyif aldığını dile getiren Erhürman, kültüre ait değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

5 MAYIS PAZAR ETKİNLİK TAKVİMİ

10:00: Stantların Açılışı ve Müzik Yayını (Opening of Stalls and Music Broadcast)

11:00: Dut Fidanı Dikimi Yer: Şht. Fuat Niyazi Sokak

Şövalye Yolu Bellapais Mulberry Sapling Planting Location: Sht. Fuat Niyazi Street – Şövalye Road Bellapais

12:30: Şiir ve Şarkı Dinletisi Beylerbeyi Anaokulu Öğrencileri (Poetry and Song Recital Beylerbeyi Kindergarten Students)

13:00: Müzik Yayını Nostalji Dünya Müzikleri (Music Broadcast World Nostalgia Music)Koza El Sanatları Atölye Çalışmaları (El İşi Üreten Stantçıların Katılımlarıyla) (Cocoon Handicraft Workshops With the Participation of Stallholders Producing Handicrafts)

13:15 Sunum: Huzur ve Bereketin Sembolü Dut Ağacı Mehmet Atak Ziraat Yüksek Mühendisi (Girne Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri) Presentation: Mulberry Tree, Symbol of Peace and Abundance Mehmet Atak Senior Agricultural Engineer (Kyrenia Municipality Park Gardens Branch Supervisor)

13:30: Solo Konser Erce Güner (Solo Concert Erce Güner)

14:30: Halk Dansları Gösterisi Çatalköy Nostalji Halk Dansları Topluluğu (Folk Dance Performance Çatalköy Nostalgia Folk Dance Group)

14:45: Konser (Concert) İbrahim Özbaskın Grup Black Trio (Group Black Trio)

15:45: Söyleşi: 1952- 1956 yılları arasında Bellapais’te yaşamış ünlü ingiliz yazar Lawrence Durrell’in ‘Acı Limonlar’ isimli eserinde yer alan Kıbrıslıların, sosyal ve kültürel yaşamları üzerine değerlendirme Sunum: Prof. Dr. Şevket Öznur Araştırmacı – YazarKıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı /Araştırmacı- Yazar (Interview: An evaluation of the social and cultural life of the Cypriots in the work ‘Bitter Lemons’ by the famous British writer Lawrence Durrell, who lived in Bellapais between 1952 and 1956. Presentation: Prof. Dr. Şevket Öznur Researcher – AuthorPresident of the Cyprus Turkish Writers Union / Researcher-Writer)-16:00: Dans Gösterisi Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği Dans Gösterisi (Dance Show North Cyprus Filipinos Society of Northern Cyprus Dance Show)-17:45-19:00: Konser (Concert) Beyaz Trio

16:00: Kuzey Kıbrıs Flipinliler Derneği Dans Gösterisi (Dance Show North Cyprus Filipinos Society)

17:45- 19:00: Konser (Concert) Beyaz Trio