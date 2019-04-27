Anastasiadis’ten Açıklama: “Sarsıldım”

Güney Kıbrıs'ta cinayetlerle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın, öldürdüğü kişilerin aranmasına yönelik geniş çaplı arama ve çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

Rum basını bugün de seri cinayetlerle ilgili gelişmelere geniş yer verdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, RMMO subayı seri katil Metaksas’ın, ilk başta Mary Rose’un 6 yaşındaki kızının, gıda boğulmasından dolayı öldüğünü, bu nedenle onu götürerek gölete attığını söylediğini, nihayetinde ise kızı öldürdüğünü kabul ettiğini yazdı.

Gazete, şu ana kadar bilinen unsurlar ışığında, seri katil Metaksas’ın, öldürdüğü kişileri atmak veya saklamak için 4 yer seçtiğini, bunların; Mitsero madeni, “Kokkini” göleti, Orunda atış alanı ve Ksialiatu’daki “Memi” göleti olduğunu belirtti.

Metaksas’ın, Mary Rose’un 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalliuc’u attığını söylediği Ksialiatu’daki Memi göletinin 100 metre derinliğinde dün dalgıçlar tarafından geniş çaplı araştırmaların yapıldığını yazan gazete, dalgıçların her yarım saatte bir değiştirildiğini ve derinliğin her bölümünün araştırıldığını bildirdi.

Gazete, Mitsero bölgesindeki “Kokkini” göletinde (madene yakın olması ve madenden dolayı suyunun rengi kırmızı olması nedeniyle Kırmızı gölet olarak adlandırılıyor) yapım şirketinden robotik kameraların bu tür sularda da kullanılabileceği teyidinin alınmasının ardından, robotik kameraların kullanılmasıyla, Metaksas’ın öldürdüğü kişileri içine koyduğu ve gölete attığı valizlerin aranacağını yazdı.

Habere göre Metaksas, itirafında 35 yaşındaki Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea ve 30 yaşındaki Maricar Valtez Arquiloa’yı üç valiz içerisinde, asit dolu suyun bulunduğu “Kokkino” göletine attığını söylemişti.

Gazete, geçtiğimiz Perşembe günü Nepal veya Hint asıllı olan bir kadın cesedinin bulunduğu Orunda atış alanında da dün geniş çaplı araştırmaların yapıldığını yazdı.

Gölet suyunun, çıplak gözle bile bakıldığında uygun olmadığının görülmesine bağlı olarak tehlikenin boyutunun tespit edilmesi amacıyla suyun ileri analize gönderilmesinin gerekli olarak addedildiğini yazan gazete, dün öğleden sonra bu analizlerin sonuçlarının alındığını ve suyun girilebilecek noktada olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Araştırmaların bu noktada yapılabilmesi için güvenli olan başka yöntemlerin arandığını belirten gazete, sudaki toksitlenmenin kameraların işleyişini nasıl etkileyeceği konusunun da araştırıldığını yazdı.

CİNAYETLERİN ZAMANLARI

Gazete aynı haberinde, Metaksas’ın cinayet işlemeye ne zaman başladığı ve en son kurbanının kim olduğu konusunun da bir soru işareti olduğuna dikkati çekti.

Cinayete kurban giden kişilerin kayboldukları tarihler temelinde, ilk kurbanların 35 yaşındaki Livia Florentina Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea Li olduğunu yazan gazete, bu kişilerin 1 Ekim 2016’da kaybolduklarını belirtti.

Habere göre diğer cinayetin ise bu tarihten 14 ay sonra, 13 Aralık 2017’te, Maricar Valtez Arquiloa’nın öldürülmesiyle işlendiği düşünülüyor. Bu üç kişi “Kokkini” göletine atıldı.

Metaksas, son cinayetinden 5 ay sonra ise 5 Mayıs 2018’de Mary Rose’u ve kızı Sierra Graze Seucalliuc, iki ay sonra 21 Haziran 2018’de, 28 yaşındaki Arian Palanas Lozano, aynı dönemlerde Nepal veya Hintli olduğu belirtilen ve Orunda atış alanında bulunan kadını öldürdüğünün düşünüldüğünü yazan gazete, Metaksas’ın şu ana kadar bilinen 4 kurbanını, 2-3 ay içerisinde 2018 yazında öldürdüğünü belirtti.

METAKSAS BUGÜN YİNE MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Gazete, seri katil Metaksas’ın bugün, Livia Florentina Bunea ve 8 yaşındaki kızı Elena, Maricar Valtez Arquiloa, Mary Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra, Arian Palanas Lazano ve hâlâ kimliği belirlenemeyen Hint veya Nepal asıllı kişi için yine mahkeme önüne çıkacağını, polisinin muhtemelen 8 gün daha tutukluk isteyeceğini yazdı.

METAKSAS’A İLİŞKİN İFŞALAR

Alithia gazetesi Metaksas ile ilgili, basında çeşitli ifşaların yer almaya dün de devam ettiğini belirtti.

Habere göre Asya ülkelerinden kızlarla bağlantısı olan Stelios Panaris, OMEGA kanalına yaptığı açıklamada Metaksas’ın, kendisinden Asya kökenli kızların çıplak fotoğraflarını istediğini belirtti.

Habere göre Panaris, Metaksas’ın kendisine, fotoğrafçı olan bir başka adamla birlikte geldiğini ve kendisine iyi modellerin bulunabilmesi için bir fotoğraf yarışması düzenlemesini önerdiğini söyledi.

Panaris, ilgili duyuruyu kendisine ait facebook sayfasından yaptığını, Metaksas’ın daha sonra yanına gelerek yarışmanın nasıl gittiğini sorduğunu ve mayo veya bikinili olan fotoğrafların yanı sıra facebook hesapları ile cep telefonu numaralarını da istediğini belirtti.

ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA: “SARSILDIM”

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, cinayet konusundaki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, masum yabancı kadınların ve çocuklara karşı işlenen bu cinayetlerden sarsıldığını belirterek bu konuda duyduğu üzüntü ve endişeyi dile getirdi.

Rum Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Anastasiadis’in bugünlerde yurt dışında olmasına karşın araştırmaların seyri hakkında sürekli bilgi aldığını ve olayların ortaya çıkması için ellerinden geleni yapmaları için de ilgili makamlara talimatlar verdiği belirtildi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca polis araştırmalarının ve tüm süreçlerin tamamlanması amacıyla sarsıcı bu olaylar karşısında soğukkanlı olunması tavsiyesinde de bulundu.

FİLİPİNLER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ELEŞTİRİ

Öte yandan Haravgi gazetesi, Filipinler Dışişleri Bakanlığı’nın, öldürülen kadınlarla ilgili olarak Rum Yönetimi makamlarına eleştiri yönelttiğini yazdı.

Habere göre Filipinler Dışişleri Bakanlığı, ikisi kadın ve bir de çocuk olmak üzere 3 Filipinli’nin 2017-2018 tarihlerinde kayıp olarak bildirildiğini, Rum makamlarının, bir suç kurbanı olmadıkları başka nedenlerden dolayı kaybolduklarına inandığına dikkati çekti.

Atina’daki Filipinler Büyükelçiliği temsilcilerinin araştırmaları desteklemek ve kurbanların kimlik tespitine yardımcı olmak amacıyla DNA örneklerinin sunulması için Ada’ya geleceği de belirtildi.

RUM BAŞKANLIĞI SARAYI ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan kalabalık halk topluluğunun, kadınların ve çocukların kaybolmasına ilişkin şikayetler ve bunu takip eden cinayetlere ilişkin hükümetin icraatlarını protesto ettiğini yazdı.

Habere göre, hem Kıbrıs vatandaşı ve hem de yabancılardan oluşan halk topluluğu, Rum İçişleri Bakanı v Polis Genel Müdürü’nün derhal istifa etmesini istedi.

Protestocular ellerinde “Bazıları için değil herkes için adalet” ve “Kaybolan Kadın ve Çocuklar Nerede” yazılı siyah renkli pankartlar da tuttu.