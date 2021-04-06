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Anastasiadis’ten Avrupalı Ortaklarına Veto Uyarısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi konusunda masaya veto koydu.

06 Nisan 2021 Salı 16:02
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Anastasiadis’ten Avrupalı Ortaklarına Veto Uyarısı

Rum radyosunun haberine göre, Anastasiadis, Yunan ERT kanalına verdiği özel röportajda, Avrupalı ortaklarına, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TC-AB Gümrük Birliği Antlaşması’nın yükseltilmesini veto etme hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Hedefinin, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da varılan yakınlaşmalar temelinde yeniden başlaması olduğunu belirterek, “gerçek yaratıcı bir diyaloğa iyi niyetle katılmaya hazırım” diyen Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin iki devlet hedefi gerçekleşemez. Bu ne bizim, ne uluslararası, ne de Avrupa toplumu tarafından kabul edilir bir çözüm değildir. Dolayısıyla Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama veya üye devletlerin tamamına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeme tavrına devam edemeyeceğini Türkiye’nin de, ortaklarımızın da dikkate alması gerekir.” 

“ABD liderliğine Joe Biden’ın seçilmesi Doğu Akdeniz bölgesindeki iklimi değiştiriyor” diyen Anastasiadis, Biden’ın Kıbrıs sorununu terk etmeme ve terk etmeyecek olma tutumunun kendilerine ümit verdiğini ekledi. 

TAK

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Nikos Anastasiadis
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