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"Anavatanımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

14 Kasım 2021 Pazar 13:04
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"Anavatanımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz”
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sendika Başkanı Akın Manga yayınladığı mesajda “Tanınsak da, tanınmasak da KKTC Devleti ve halkımızın egemen varlığı, asla tartışılamaz, yok sayılamaz. KKTC Cumhuriyet Meclisi de, egemen varlığımızın bir simgesidir” dedi.

Manga, milletvekilliğine talip olacakların devletin egemen varlığına sahip çıkmakla mükellef olduklarının bilincini taşıması gerektiğini kaydederek “Varoluş ve özgürlük mücadelemiz sonucunda kazanılan KKTC Devleti’nin, siyasi eşitliği ve egemenliği hiçbir çözüm şekline kurban edilemez. Anavatanımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü asla pazarlık konusu yapılamaz” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 15.11.2021 00:52
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur SendikasıKKTCnin Kuruluşu
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