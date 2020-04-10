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"Ankara’dan gelecek uçak 17.00 sıralarında Ercan'da olacak"

Ulaştırma Bakanı Atakan, Ankara’dan saat 16.00’da kalkacak uçağın 17.00 sıralarında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

10 Nisan 2020 Cuma 16:24
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"Ankara’dan gelecek uçak 17.00 sıralarında Ercan'da olacak"

TAK’a konu ile ilgili açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, son aldığı bilgilere göre uçakta 119 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Atakan, Ankara’dan saat 16.00’da kalkacak uçağın 17.15 civarında Ercan Havalimanına gelmesinin beklendiğini ifade ederek, uçakta ülkeye dönemeyen, öğrenci,  askeri okul öğrencisi ve tedavi için birşekilde Türkiye’ye giden ve orada kalanlar olduğunu belirtti. 

Ülkeye gelecek kişilerin 14 günlük karantina sürecini Lefkoşa’da bulunan bir öğrenci yurdunda tamamlanacağını ifade eden Atakan, bu uçuş sonrası için planlanan başka uçuş olmadığını söyledi.

Soru üzerine, İngiltere ve Türkiye’de ameliyat, tedavi ve başka nedenlerden dolayı herhangi bir şekilde kalmak durumunda olan ve ülkeye geri gelmek isteyenler olduğunu da ifade eden Atakan, “Önümüzdeki hafta için planlanan bir uçuş yok ama gereklilik olursa imkanlar ve şartlar da uygun olursa talepler değerlendirilecek” diyekonuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanAnkaraUlaştırma Bakanı
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