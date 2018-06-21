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Anneliğinin tadını dahi çıkaramadı

Önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde doğum yapan bir kadın, zor doğumun ardından yaşadıklarını Star Kıbrıs’a anlattı.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:24
Anneliğinin tadını dahi çıkaramadı

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Salı günü öğle saatlerinde acilen doğum yapmak üzere Girne Akçiçek Hastanesi’ne getirilen anne adayı, kendisine doğum yaptıran ebe ve stajyerlerin adeta oyuncağı ve kobayı olduğunu söyledi. 

Zorlu geçen doğum sonrasında havasız kalan ve zor anlar yaşayan bebek için çağrılan doğum doktoru Hüseyin Tekerek’in çabalarıyla bebeğin hayata tutunduğunu savunan anne, doğum esnasında yaşadıklarından dolayı anneliğin tadını çıkaramadığını ve doğumu yaptıran ebe ve stajyerler tarafından aşağılandığını iddia etti. 

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Bebeğin zor doğum sonrasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, orada da yenidoğan ünitesinde bebeğin küveze konularak koluna serum bağlandığını söyleyen anne, kendisinin de taburcu edilerek eve gönderildiğini ifade etti. 

Eve varınca çektiği sancılara dayanamayan anne, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde çekilen röntgen görüntüleri sonrasında rahminde et parçaları kaldığının tespit edildiğini söyledi. Görevli doktor tarafından o et parçalarının da düşürülmesi için kendisine ilaç verilerek eve gönderildiğini ifade eden talihsiz anne, hastanede kendisine yaşatılanlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Talihsiz anne, “Girne Akçiçek Hastanesi’nde bazı hastalara karşı çifte standart uygulanıyor” dedi. 

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Doğru Söz 2018-06-21 10:37:43

Boşuna mı sandım " Allah ne hakime ne hekime(kktc devlet(!) hekimine) lafının söylendiğini!

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Semra 2018-06-21 11:13:59

Malesef sadece orada değil bu durum. 2009 yılında doğuma gittiğim lefkoşa dr.burhan nalbantoğlu hastanesin de sabaha kadar tek başıma sanci çektim. Gece sancilandigim için hastaneye gittiginde dr yoktu. Ve streteskobu uykudan kalkıp gelen asistan ayaklarıma fırlattı. Sabaha kadar beni bekletip acı çektirip dr gelmesini beklediler. Dr gelince de elime bir kağıt tutusturdular sedyede ameliyathaneye giderken. Meğer bebek anne karnında kaka yapmış. Ve bu ilk belirtilerde belli iken acil sezeryana alınmam gerekirken bekletildim. Bebekte bende ölümden döndük. Uzun süre 2. Bir bebek düşünmek bile istemedim. Daha sonra 2017 de 2. Bebeğim oldu kolan hastanesinde. Ben orada enfeksiyon kaptım. Bir şeyin yok deyip eve yolladılar. Fenalaşıp cengiz topel acilinde çocuk dr.nurcin incirli tahlillere bakınca şok geçirdi. Hat safha da enfeksiyon. Ve bu tahliller kolanda yapıldı . Uzun süreli tedaviden sonra çok sukur kurtuldum. Yanı devleti de aynı paralisi da aynı. Insan hayatı bu kadar ucuz malesef!!!!

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