Anneliğinin tadını dahi çıkaramadı

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Salı günü öğle saatlerinde acilen doğum yapmak üzere Girne Akçiçek Hastanesi’ne getirilen anne adayı, kendisine doğum yaptıran ebe ve stajyerlerin adeta oyuncağı ve kobayı olduğunu söyledi.



Zorlu geçen doğum sonrasında havasız kalan ve zor anlar yaşayan bebek için çağrılan doğum doktoru Hüseyin Tekerek’in çabalarıyla bebeğin hayata tutunduğunu savunan anne, doğum esnasında yaşadıklarından dolayı anneliğin tadını çıkaramadığını ve doğumu yaptıran ebe ve stajyerler tarafından aşağılandığını iddia etti.



Bebeğin zor doğum sonrasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, orada da yenidoğan ünitesinde bebeğin küveze konularak koluna serum bağlandığını söyleyen anne, kendisinin de taburcu edilerek eve gönderildiğini ifade etti.Eve varınca çektiği sancılara dayanamayan anne, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde çekilen röntgen görüntüleri sonrasında rahminde et parçaları kaldığının tespit edildiğini söyledi. Görevli doktor tarafından o et parçalarının da düşürülmesi için kendisine ilaç verilerek eve gönderildiğini ifade eden talihsiz anne, hastanede kendisine yaşatılanlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Talihsiz anne, “Girne Akçiçek Hastanesi’nde bazı hastalara karşı çifte standart uygulanıyor” dedi.