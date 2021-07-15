Antijen merkezlerine, PCR merkezleri de ekleniyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, test merkezlerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik önlemler çerçevesinde anlaşmalı antijen merkezlerine PCR merkezlerinin de eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, sektör olarak PCR testi yapma zorunluluğu olan çalışanların, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek Covid-19 test başvuru seçeneği ile işleme başlayabilecekleri belirtildi.

Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmelerin takip edilmek suretiyle gerekli testlerin yapılması için kişilerin anlaşmalı laboratuvar seçimini sistemden kendilerinin yapıp, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

Test sonuçlarının belgelerinin ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilebileceği ve raporun dökümanının pdf formatında alınabileceği kaydedildi.