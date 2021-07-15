Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

Antijen merkezlerine, PCR merkezleri de ekleniyor

banner102

Sağlık Bakanlığı, test merkezlerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik önlemler çerçevesinde anlaşmalı antijen merkezlerine PCR merkezlerinin de eklendiğini duyurdu.

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:31
460 Okunma
Antijen merkezlerine, PCR merkezleri de ekleniyor

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  test merkezlerindeki yığılmaların azaltılmasına yönelik önlemler çerçevesinde anlaşmalı antijen merkezlerine PCR merkezlerinin de eklendiği duyuruldu. 

Açıklamada, sektör olarak PCR testi yapma zorunluluğu olan çalışanların, Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek Covid-19 test başvuru seçeneği ile işleme başlayabilecekleri belirtildi.

Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmelerin takip edilmek suretiyle gerekli  testlerin yapılması için kişilerin anlaşmalı laboratuvar seçimini sistemden  kendilerinin yapıp, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.  

Test sonuçlarının belgelerinin ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilebileceği ve raporun dökümanının pdf formatında alınabileceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ile Bahçeli, 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’de olacak
Erdoğan ile Bahçeli, 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’de olacak
Özersay: Ma ciddisiniz?
Özersay: Ma ciddisiniz?
“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….
“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim