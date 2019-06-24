AÖA giriş sınavına son başvuru tarihi 26 Haziran

Atatürk Öğretmen Akademisi 2019-2020 Öğretim Yılı Giriş Sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava son başvuru tarihi ise 26 Haziran Çarşamba.

Akademi sayfasında yer alan duyuruya göre, bu yıl yapılacak sınav neticesinde Sınıf Öğretmenliği Programına 40 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 20 öğrenci alınacağı belirtildi.

Atatürk Öğretmen Akademisi bu yıl ilk kez uluslararası sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Yapılan duyuruda uluslararası kontenjan ile Sınıf Öğretmenliği Programına 10 öğrenci kabul edileceği kaydedildi.

(BRT)