Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:27
AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler ile Yeşiller güç kazandı
banner44

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından seçim sonuçlarına göre yayımlanan öncü tahminler, AB yanlısı partilerin halen parlamentonun 4’te 3’ünü oluşturacağını ortaya koysa da popülist partiler ve Yeşillerin önemli ölçüde oylarını artırdığını gösterdi.

Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı.

Seçim öncesinde 216 sandalyesi bulunan EPP’nin milletvekili sayısı 173’e düşerken, bu partiyi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Böylece, Sosyal Demokratlar da 40 koltuk kaybetmiş oldu.

Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı.

banner41
Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız ve diğer adaylardan seçildi.

Aşırı sağcı partiler, AP’deki 3 siyasi grup olan Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ve Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi’de (EFDD) temsil ediliyor.

Söz konusu partilerin, AP seçimlerinden sonra tek çatı altında toplanarak birlikte hareket etmeye yönelik ittifak arayışı ve girişimleri de bulunuyor.

Geleneksel olarak merkez sol ve merkez sağ siyasi gruplarca yönetilen AP’de aşırı sağcı partilerin sandalye sayısını artırarak parlamentoyu bölebileceği ve karar alma süreçlerini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019’da sandığa gitme oranının yüzde 51’e yükselmesi dikkati çekti.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim