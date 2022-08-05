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Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi!

Eski Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) başkanlarından Mehmet Seyis, elektrikler kesik diye oksijen makinesini arabanın çakmaklığına taktı!

05 Ağustos 2022 Cuma 09:51
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Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi!
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Eski Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) başkanlarından Mehmet Seyis, sabahın ilk saatlerinden beri elektrik olmadığı için zor anlar yaşadı. Mehmet Seyis, rahat nefes alabilmesi için oksijen makinesini arabanın çakmaklığına taktı.

 Mehmet Seyis, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek “Hastalar kalmazsa, sağlık sorunu da kalmaz, en azından hastaların elektrik sorunu da kalmaz! Yani sıfır hasta-sıfır sorun! Hükümet’in süper çözümü bu sanırım! Be ama öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız… Ee siz gelemediniz ama biz randımanlı çalışmasa bile araba çakmaklığına kadar sürünerek de olsa gittik elektriğin gelmesini orda bekledik. Kursanıza artık oksijen desteği salonlarını.” dedi. 

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