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Araç ters döndü! Yaralı var...

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:46
Araç ters döndü! Yaralı var...
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Bugün saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Hüseyin Cahit Güden (E-70), yönetimindeki KP 264 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Taşkent Tavukçuluk önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Mehmet Pekin yönetimindeki LH 339 plakalı van araca çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak orta refujdeki beton bariyere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan KP 264 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Cahit Güden, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 08.06.2019 10:07
Anahtar Kelimeler:
HaberKaza
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