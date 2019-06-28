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Araçları yasa dışı yolla KKTC’ye geçirdi tutuklandı

28 Haziran 2019 Cuma 15:59
Araçları yasa dışı yolla KKTC’ye geçirdi tutuklandı

Güney Kıbrıs’tan çalınıp, araçların yasa dışı yolla KKTC’ye geçilerek, parçalanıp satılmaya çalışılması olayına karıştığı ileri sürülen Yaser Abdalbaqı Kolthoum, aleyhindeki polis soruşturmasının tamamlanması nedeniyle dün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk, 2019 Nisan ayında Mağusa’da Güney Kıbrıs’ta Formula Rent A Car’a ait NBA 694 plakalı Wolswagen Golf model arabayı kiraladıktan sonra birinci derecede askeri bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye geçirdiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının cep telefonunda suça konu yazışmaların tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 12 ile 22 Nisan tarihleri arasında adına kiraladığı NBM 892 plakalı üstü açık BMW model aracı da birinci derecede askeri bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye geçirdiğinin belirlendiğini anımsattı. Polis, Güney Kıbrıs’ta araç kiralama şirketi sahibinin şikayeti üzerine Arif Tolgan’ın Yeniboğaziçi’ndeki işyerinde, ortadan ikiye bölünmüş Wolswagen Golf marka aracı bulup emare aldığını anımsattı. Polis, zanlının konu araçla Lefkoşa’da tutuklandığını belirterek, ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 1 gram 585 miligram ağırlığında hintkeneviri ve tütünle karışık 0.164 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu da belirtti. Filistin uyruklu olan zanlının KKTC’de hiçbir yasal statüsü olmadığını söyleyen polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)

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