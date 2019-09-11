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Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

KKTC’nin ilk yerli opera eseri “Arap Ali Destanı”, 19 Eylül Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer yapıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sahnelenecek Arap Ali Destanı ikinci temsilini 21 Eylül 20.00’de aynı sahnede gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre “Arap Ali Destanı” opera eserinde, kuruluş çalışmaları devam eden KKTCDOB kurucu sanatçıları ile eser için oluşturulan koro ve figürasyon ekibi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, TC Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda görevli çalışanlar dahil 100 kişinin üzerinde bir ekip görev alacak.

İlk iki temsil ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Arap Ali Destanı
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