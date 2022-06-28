Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

Arıklı: 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabilir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündemi değerlendirdi…

28 Haziran 2022 Salı 10:48
412 Okunma
Arıklı: 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabilir
banner48

Hükümetin bir koalisyon hükümeti olduğunun altını çizen Arıklı, “herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur. Halka da aynı derecede hesap vermek zorundadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili boyunca olağanüstü toplanarak, kaybedilen vakti gidermeye çalışacaklarını ifade eden Arıklı, “Zamanı hoyratça kullandık. Verimli bir dönem geçiremedik, bunu telafi etmek elzemdir” dedi.

Arıklı, yerel seçimler konusunda yaptığı açıklamada, Ad-hoc komitenin gerekli kararı üreteceğini, 1-2 hafta içinde belediye sayısının da belli olacağını ve 27 Kasım’da seçimin yapılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bakanlığının çalışmalarının çok iyi gittiğini kaydederek, 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olacağını paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK Güçlendirme Vakfı Faaliyetlerini Sürdürüyor
TSK Güçlendirme Vakfı Faaliyetlerini Sürdürüyor
Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak
Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak
Ataoğlu: “Bu böyle olmazsa bugün yaşadıklarımızı yarın da yaşayacağız”
Ataoğlu: “Bu böyle olmazsa bugün yaşadıklarımızı yarın da yaşayacağız”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim