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ARIKLI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

04 Eylül 2020 Cuma 13:27
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ARIKLI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, bir grup partili ile YSK'ya davul zurna eşliğinde geldi. 

Arıklı başvuru sonrası yaptığı açıklamada, adada çözüm uğraşlarında federasyonu savunmadığını anlatan "Az önce federasyon masasının selasını okuduk" ifadelerini kullandı.

YDP olarak diğer partilerden cumhurbaşkanlığı ile ilgili  birçok konuda farklı düşündüklerini belirten Arıklı, cumhurbaşkanlığı ile ilgili politikalarını detaylı bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Arıklı, YDP olarak koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle seçim çalışmalarını bir haftalığına hafifleteceklerini, vaka sayısının asgariye düşmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Demokratik ve temiz, şaibeden uzak, müdahalenin olmadığı bir seçim temennisinde bulunan Arıklı, adaylığı için çok olumlu tepkiler aldığını da ekledi. 

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