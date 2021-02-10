Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bugün testler konusunda yaptığı açıklamayı eleştirdi “Arıklı bilmediği konularda kafa karıştırıyor” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Rogers, Arıklı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nü referans göstererek pozitif örneklerle ilgili verdiği değerlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

Hükümet edenlerin halk sağlığı ile ilgili konularda bilirkişilere danışması gerektiğinin altını çizen Rogers, “Son bir yıldır sabah akşam çalışarak koronavirüs testlerini yapan laboratuvar başarı ile yaptığı işi yapmaya devam etsin” dedi.

Jale Refik Rogers’ın açıklaması şöyle:

Sayın Arıklı bugün çıktığı bir televizyon programında veri görmeden kapanmaya imza atmam demiş. Buraya kadar söylediklerine itirazım yok. Hükümetin bilimsel veriler ışığında karar alması yapılması gerekendir.

Ancak;

1. Sayın Arıklı test kitleri ve döngü sayısı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Bakanın bahsettiği döngü sayısı ticari kitlerin içinde yazılı gelir, buna laboratuvar kendisi karar vermez. Örneğin Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kullanılan kitlerde toplam döngü sayısı 40’tır. Pozitif örneklerin hangi döngüde pozitifleştiği yani Ct değeri örnekteki genetik materiyal yoğunluğu ile ilgilidir, döngü ile ilgili değildir. Yine sayın Arıklı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nü referans göstererek pozitif örneklerle ilgili verdiği değerler de gerçek dışıdır.

Sayın Arıklı Sağlık Bakanından bu sorulara cevap alamadığını belirtiyor. Eğer kendisi sorularını laboratuvardaki uzmanlara sorsaydı, doğru cevaplara ulaşabilirdi.

2. Sayın Arıklı'nın tabiriyle 'Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi laboratuvarının günde 50 pozitif vaka tespit ederken özel bir üniversitedeki laboratuvarın günde 9 pozitif saptaması' laboratuvarların doğru sonuç verip vermemesi ile ilgili değil, hastanedeki laboratuvara tüm karantina, pozitif ve temaslı otellerindeki kişilerin ve devlet hastanelerindeki ateş polikliniğine semptomatik olarak başvuran hastaların örneklerinin gitmesi ile ilgilidir. Tüm ülkede yapılan testlerin sonucunda ortaya çıkan pozitifler öncelikle teyit edilmek için, sonrasında tedavisi yapılmak için hastaneye gelir. Dolayısıyla bu laboratuvarın pozitif örnek sayısının yüksek olması beklenen birşeydir. Pozitiflerin hastahanede daha çok bulunması bir başarısızlık değil, aksine ülke için bir başarıdır.

3. Sayın Arıklı’nın pek de büyütülecek birşey olmadığını söylediği Ro değerinin 1.5 olması, tam tersine salgının büyüyor olduğunu gösteren yüksek bir değerdir ve Ro değeri 1’in altına inene kadar önlemlerin alınmasının önemli olduğuna işaret eder. Ro değeri önemli bir gösterge olmasına rağmen, salgının yayılımı ve artışı ile ilgili kendi başına yeterli bir gösterge değildir. Sağlık kapasitesi ve vaka sayıları ile ilgili birçok farklı unsurla birlikte değerlendirilmesi gereken bir veridir. Halk Sağlığı veya Epidemiyoloji uzmanları bu konuda daha detaylı bilgi verebilir.

Bir Ekonomi Bakanının kendi uzmanlık alanına girmeyen konularla alakalı bilimsellikten uzak açıklamalar yapması son derece sakıncalıdır. Zaten salgından dolayı toplumun kaygı seviyesinin ciddi anlamda artmış olduğu bu günlerde, yanlış bilgilerle insanların kafalarını bulandırmaya ihtiyaç yoktur. Bırakalım ülkenin son 10 yıldır devlette yapılan bütün Hepatit, HIV, CMV, Influenza gibi virüslerle ilgili gerçek zamanlı PCR sonuçlarını veren, son bir yıldır sabah akşam çalışarak koronavirüs testlerini yapan laboratuvar başarı ile yaptığı işi yapmaya devam etsin. Hükümet edenler ise doğru zamanda doğru kararları alabilmek ve bu krizi yönetmek için halk sağlığı ile ilgili konularda bilirkişilere danışsın.