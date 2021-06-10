Arıklı: Bu açılımlar çok daha önceden yapılmalıydı”

ARIKLI: “BU AÇILIMLAR ÇOK DAHA ÖNCEDEN YAPILMALIYDI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs’ta katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendiren Arıklı, “Girdi maliyetlerini aşağı düşürmemiz gerekiyor. Bu da üretimi aşağı çekmekten geliyor. Bu enerjiyi dışarıdan aldığımız petrolle üretiyoruz. Dışarıdan petrolü alırken de dolar sürekli yükseliyor. Böyle olunca ister istemez zam yapmak zorunda kalıyoruz. Dolar yükseliyorsa ve TL düşüyorsa bu otomatik olarak fiyatlara yansıyacak. Bunun bedeli ödenmesi gerekir. Bir kısmını biz ödeyeceğiz, bir kısmını da vatandaş ödeyecek. Birbirimizi kandırmayalım Maliye’de para yok. Maaşları ödemeden aciz bir Maliye var. Hayat pahalılığını da ödeyemiyoruz. Bizim güçlü bir ekonomimiz yok. Açılımlardan kaynaklı bu ay beklentilerimiz var. Ben bu açılımların çok daha önceden yapılmasını istiyordum. Bunun ekonomik bedelini çok ağır ödedik” dedi.