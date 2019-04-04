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Arıklı: Bu hükümet kafalarda bitti

04 Nisan 2019 Perşembe 20:49
Arıklı: Bu hükümet kafalarda bitti
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mevcut hükümetin kafalarda bittiğini, yeni arayışların içine girildiğini, oysa kurulması muhtemel hükümetlerin hiç birisinin KKTC’nin kronikleşmiş problemlerine çözüm olamayacağını savunarak, kurulması gereken hükümet modelinin “Milli Mutabakat Hükümet Modeli” olduğunu ileri sürdü.

YDP’den verilen bilgiye göre, bugün BRT’ de katıldığı bir programda konuşan Arıklı hükümetin içerisinde 3 partinin mevcut hükümetin devamını istediğini, hükümetin sorunsuz olduğunu iddia ettiğini, sadece bir partinin sesinin çıkmadığını kaydetti.

Arıklı şöyle devam etti:

“O da Halkın Partisi. Diğerlerinin sırtında yumurta küfesi yok. Ama Halkın Partisi’nin var. Halkın Partisi kendisine oy verenler tarafından sürekli sorgulanıyor ve reyting kaybediyor. Hükümetin diğer ortakları Halkın Partisi’nin önceliklerini önemsemiyor. Mesela ‘Nerden Buldun Yasası’ HP’nin önemsediği yasalardan biri. Ama ortaklar bunun yerine komitede ‘Kürtaj’ veya ‘Vicdanı Ret’ Yasasının konuşulmasına ses çıkarmıyorlar. Bu da HP’yi rencide ediyor. Şimdi ise HP, yağmurdan kaçarken doluya tutulma anlamına gelebilecek arayışlar içerisinde. UBP ile Hükümet kurup, onlarla ‘Nerden Buldun Yasası’ çıkartabileceğini zannediyor. HP, UBP ile bir Hükümet kurarsa kendini iyice sıfırlar. ‘Mahkemeye ve mahalleye göndereceğiz’ dediklerinin yerine kendisi mahalleye gider”.

Arıklı, YDP’nin erken seçim içermeyen herhangi bir hükümet modeli içinde kesinlikle yer almayacağını söyleyerek; topluma daha fazla vakit kaybettirme lüksünün bulunmadığını, bütün partilerin destekleyeceği, “Milli Mutabakat Hükümeti” adını alacak teknokratlardan kurulu bir Hükümet modeli oluşturulmasını önerdi.

Arıklı, “Bu Hükümet Anayasayı da değiştirerek, ihtiyacımız olan yapısal dönüşümleri ve reformları yapsın. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte genel seçimleri yapalım ve ülke istikrara kavuşsun” dedi.

Arıklı, ayrıca Maliye Bakanı Denktaş’ı tebrik ederek; “Maliye Bakanı bütün imkanlarını seferber ederek, bir yerlerden kaynak bularak maaşları ödüyor. Onu takdir etmek yerine sırf muhalefet olsun diye hiçbir alternatif önermeden ‘Bu kaynakları niye erken kullandın’ diyerek eleştirmek çok saçma. Bizim muhalefet anlayışımız başarıyı takdir etmeyi gerektirir” dedi.

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Kemal 2019-04-04 21:40:12

Arıkı abi biz eski ydp olarak dağıldıktan sonra DP toplandıydık e sen Serdar beyi öveceksen nede parti kurdun git onla takıl bizim oyları boşa bölme ubp gitsin oylar...

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