Arıklı: “Federasyona ciddi şekilde karşı çıkan tek adayım”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı Rasıh Reşat’ın Kıbrıs Postası Web Tv’de hazırlayıp sunduğu ‘Rasıh Reşat ile Karar Zamanı’ programına konuk oldu ve seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ARIKLI: YDP HEDEFE KILITLENDI

Erhan Arıklı, netice itibarıyla YDP’nin hedefe kilitlenmiş durumda olduğunu belirtti ve telefonla bağlandığı sırada Girne pazarında olduğunu belirtti. Arıklı, “Şu anda Girne pazarındaki sıcak ilgiyi gördükten sonra her gecen gün motivasyonumuz artıyor” diye konuştu.

“CTP’NIN SAYIN AKINCI’YA SESINI YÜKSELTMESI GEREKIYOR”

Sol kesimde ‘kılıçlar’ bilenmeye başladığını belirten Arıklı, “Her ne kadar Tufan Hoca çok dikkatli bir üslup kullanıyorsa da Sayın Talat bir paratoner rolünü üstlenmiş durumda. Erhürman’ın söylemesi gereken şeyleri Sayın Talat söylüyor” dedi. CTP’nin artık Sayın Akıncı’ya karşı sesini yükseltmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, “CTP’nin altına yönelik operasyonlar yapılıyor. Sürekli savunmada kalmak CTP’ye ve Tufan Erhürman’a ne kazandırır bilmiyorum. Çok ciddi çekişmenin olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“SIBEL HANIM SON ZAMANLARDA CIDDI ARGÜMANLAR ORTAYA KOYUYOR”

Sibel Siber’in son zamanlarda ciddi şekilde argümanlar ortaya koyduğunu kaydeden Arıklı, “Ben de ilgiyle takip ediyorum. Cumhurbaşkanının şahsına kesilen çeklerle ilgili konuyu. Ben gerçekten merak ediyorum. Yani bu yüz küsur bin liralık kendisine verilen çekler nereye gidiyor. İlginçtir. Ben bu detayı bilmiyordum. Sibel Hanım geçmişte meclis başkanlığı yapmıştı. Cumhurbaşkanlığına da vekalet etmişti. O iyi biliyor cumhurbaşkanının şahsına yazıldığını çeklerin. Ben bilmiyordum. Ben örtülü ödenek kalemi biliyordum. Meğer şahsına kesiliyormuş bu çek. Çok ilginç” diye konuştu.

“YA YASAYI DEĞIŞECEKSINIZ YA ÖRTÜLÜYÜ KALDIRACAKSINIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda bir açıklama yapması gerektiğine dikkat çeken Arıklı, kendisinin örtülü ödeneğe karşı olmadığını, örtüsünün kaldırılmasını istediğini söyledi. “Cumhurbaşkanlığına gelen kişinin mutlaka özel değil de genel ülke menfaatine bir takım işler için kimseye hesap vermeden kullanması gereken paranın olması doğaldır” diyen Arıklı, bunun sayıştay denetimine açılmasının önemli olduğunu söyledi. Kendilerinin bu gerekçeyle anaysa mahkemesine gittiğini söyleyen Arıklı, “Ya yasayı değişeceksiniz ya örtülüyü kaldıracaksınız” dedi.

“VATANDAŞIN BIR ELI YAĞDA, BIR ELI BALDA DEĞIL”

“Şu an Girne pazarında dolaşıyorum. Vatandaş sıkıntı içerisindedir. Bu pazar fiyatlarıyla alışveriş mümkün değil. O bir taraftan örtülü ödenek var ve x şahsa bu kadar para veriliyor. Vatandaş kızar. Bunu sorgular. Vatandaşın bir eli yağda, bir eli balda değildir. O makamın yıpranmaması lazım” diyen Arıklı, mutlak süratle sayıştayın denetim yapması gerektiğini dile getirdi. Örtülüyle ilgili anayasa mahkemesine başvurduklarını söyleyen Arıklı, bunun kısa süre içinde sonuçlanacağını düşündüğünü dile getirdi.

“SEÇIM IKINCI TURA KALACAK”

Önümüzdeki seçimin tek turlu bir seçim olmayacağını ifade eden Arıklı, “Bu seçim ikinci tura kalacak. İkinci tura kalacak iki adayın kim olduğu ve alacakları oy oranı da vatandaş tarafından belirlenecek” dedi. “Tam bir buçuk yıl önce parti meclisimizde cumhurbaşkanlığına aday göstereceğimizi belirtmiştik” diyen Arıklı daha sonra çatı aday için girişimlerinin olduğunu fakat sonuçsuz kaldığını belirtti. Kendilerinin bu konu hakkında samimi çaba gösterdiklerini belirten Arıklı, seçimlerde iddialı olduklarını ifade etti. “Vatandaş herkesin boyunun ölçüsünü gösterecek ve sağdan en iyi oyu alacak kişi ikinci tura kalacak. 3 aday var sağda. Çok da iddialıyız. Sayın Ersin Tatar’dan hiç de aşağıya olmadığını görüyorum kendi oyumun. Parti içi sıkıntıları var onun. Dile getirmem etik olmaz. İlerleyen süreçte ne olur hep beraber görürüz” diye konuşan Arıklı, kendisinin oyunun Ersin Tatar’dan düşük olmadığını kaydetti.

“UBP’DEN HATTA CTP’DEN BIRÇOK KIŞININ BANA DESTEK VERDIĞINI GÖRÜYORUM”

“Benim oyumun şu an partimin genel seçimlerde aldığı oydan daha yüksek olduğunu düşünüyorum” diyen Arıklı, “Çünkü UBP’den hatta CTP’den birçok kişinin bana samimi destek verdiğini görüyorum” şeklinde konuştu. Denenmemiş tek siyasi partinin genel başkanı olduğunu söyleyen Arıklı, halkın kendilerine bir şans vereceğini düşündüğünü söyledi.

“FEDERASYONA CIDDI ŞEKILDE KARŞI ÇIKAN TEK ADAYIM”

Federasyona ciddi şekilde karşı çıkan tek adayın kendisi olduğunu belirten Arıklı, iki devletli çözümün masaya gelmesini isteyen ciddi bir kesimin olduğunu dile getirdi. “Diğer adayların hepsi federasyona açık kapı bırakıyor. Federasyona karşı çıkan sağda tek aday benim. Federasyonu düşünmeden KKTC’ye sahip çıkacağını düşünen birçok kesim bana sempatiyle yaklaşıyor” diyen Arıklı, sandıkta neyin ne olduğunun görüleceğini söyledi.

“SELF DETERMINASYON HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Hala federasyon görüşmenin hiçbir zaman olmayacak duaya amin demek olduğunu belirten Arıklı, “Siz federasyon konuşmaya devam edeceğinizde, sorun da masada kalmaya deva edecek. Denktaş döneminden beri bu sondur falan sürekli tehditler savruluyor. Neticede uygulanmıyor. Federasyonu reddettiğini ilan etmiyorsunuz. Biz bunu yapacağız. Self determinasyon hakkımızı kullanacağız. Toplumun federasyonu reddettiğini tüm dünyaya göstereceğiz” dedi.

“DÜNYA DA BM DE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA”

Arıklı, “Sayın Tatar ve Sayın Hasipoğlu gibi müzakereciliğe hazırlanan arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyor. Biz federasyonu tüketeceğiz, sonra iki devlet görüşeceğiz diyorlar. Bu olmaz. Mümkün değil. Bir elli yıl daha kaybetmenin anlamı yok. Self determinasyon en doğal hakkıdır halkımızın. Zamanı daha fazla çalmanın anlamı yok. Dünya da BM de saygı göstermek zorundadır. Şimdi yeniden self determinasyon hakkımı kullanmak istiyorum. Kim beni zorla nikah masasına oturtabilir? Bu konuda halkın ne düşündüğünü anlamamız gerekiyor” dedi.

“KKTC IÇIN MÜCADELE VERECEĞIM”

“Bu kör döğüşünü sonlandırmamız lazım. Tufan Erhürman ile Mustafa Akıncı federasyon istediğini söylüyor. Halka soralım. Halk diyorsa federasyon biz susalım bir şans daha verelim. İki devletli bir çözüm istiyorsa onlar sussun. Yıllardan beridir halkımızın barışçı ve federasyon istediğini söylüyorlar” diyen Arıklı, halkımızın KKTC’ye sahip çıkmak istediğini belirtti. Arıklı, “Tıpkı İngilizlerin Brexit kararı gibi halkımıza sunalım. Halk federasyon diyorsa ben Erhan Arıklı olarak susmaya hazırım ama aksi takdirde diğer taraf sussun. Halk oylamasından sonra federasyon kararı çıkarsa meclise görüşmeciyi siz seçin diyeceğim. Ben ambargoların kaldırılması ve KKTC için mücadele vereceğim diyeceğim” dedi.