Arıklı: Gardiyanoğlu, Lefkoşa'yı alacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu.

Hükümet ortaklarının yerel seçimlere yönelik yaptığı koalisyonla ilgili de konuşan Arıklı, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Hükümet ortaklarımızla kendi aramızda yaptığımız bir prensip anlaşması var. Türkiye'den bir firmaya kendimiz için bir anket yaptıralım, hangi bölgede kim önde görelim. O anket sonucuna göre yol haritamızı belirleyelim dedik. Anketi yaptılar. Neticede öne çıkan arkadaşlarımız var. Yani biz kendi kişisel ya da partisel tercihlerimizi ortaya koymadık. Her bölgede en az 10 kişi soruldu. Bunlardan biri de Sadık Gardiyanoğlu'ydu. Enteresan bir şey, 2018 seçimlerinde UBP'nin metazori çıkardığı aday, UBP'nin oylarını toparlayamadı. UBP'nin oylarının yarısı başka partiye gitti. UBP tabanına hitap etmedi aday ve partiye küstü, başkasına oy verdi. Lefkoşa'da şimdi UBP'nin sevdiği, saydığı bölgeyi elinde tutan bir Gardiyanoğlu ismi var. Şimdi tüm dengeler değişti. 10 kişi soruldu Lefkoşa'da da ve Garidyanoğlu açık ara öne çıktı. İktidarın adayı olarak Gardiyanoğlu yola devam edecek ve kazanacak. Biz gücümüzü Meclis üyeliklerinde göstereceğiz"