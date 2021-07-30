Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiye"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan büyük yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yangınlardan dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Arıklı, Kıbrıs Türk halkının ve devletinin her zaman olduğu gibi Anadolu’daki soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti;

" Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları büyük bir endişe ve üzüntü ile izliyor, daha fazla can kaybı olmamasını ümit ediyorum. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."