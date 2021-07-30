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Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiye"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan büyük yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 08:45
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Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiye"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'nin birçok noktasında özellikle Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan büyük yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

 Yangınlardan dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Arıklı, Kıbrıs Türk halkının ve devletinin her zaman olduğu gibi Anadolu’daki soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti;

" Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları büyük  bir endişe ve  üzüntü ile izliyor, daha fazla can kaybı olmamasını ümit ediyorum. Yangından etkilenen tüm  kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıTürkiye Orman Yangını
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