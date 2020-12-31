Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ
Kapat

Arıklı: Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2021 yılında da yeni projeler üretmeye, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:35
355 Okunma
Arıklı: Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2021 yılında da yeni projeler üretmeye, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Arıklı, mesajında, “tüm dünyanın ve milletimizin geleceği bakımından çok sıkıntılı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz, 2021 yılına yeni ümit ve hedeflerle giriyoruz. 2021 yılının başta milletimiz olmak üzere insanlık alemi için hayırlar getirmesini daha güzel bir geleceğe ulaşmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

“2021 yılında da milletimiz için yeni projeler üretmeye, azimle çalışmaya, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC idealiyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diyen Erhan Arıklı, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının ülkeye ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisini dile getirdi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda iki kardeş öğrenci pozitif
Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda iki kardeş öğrenci pozitif
Saner'den yeni yıl mesajı
Saner'den yeni yıl mesajı
Hekimlerden uyarı: Kurallara uyalım
Hekimlerden uyarı: Kurallara uyalım
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim