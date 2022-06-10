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Arıklı Karavezirler’i ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

10 Haziran 2022 Cuma 21:34
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Arıklı Karavezirler’i ziyaret etti
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Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, görüşmeye Demirhan Muhtarı Cemil Şensoy, Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen, Minareliköy Muhtarı Şevket Fedai ve Değirmenlik Camialtı Muhtarı Musa Suiçmez de katıldı.

Bölgede yapılan bayındırlık ve ulaştırma alanındaki çalışmalar istişare edilirken, Demirhan- Balıkesir kavşak ve sinyalizasyon (trafik ışığı) çalışmasının yapılması konusunda görüşler paylaşıldı.

Görüşme sonrasında Demirhan-Balıkesir Kavşağında birlikte inceleme yapıldı ve çalışmanın önümüzdeki dönemde devam ettirilip sonlandırılması, mevcut durumdan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda taraflar fikir birliğine vardı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve beraberlerindeki heyetin bölgeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerekli çalışmalar ve incelemelerden dolayı bölge halkı adına teşekkür etti.

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