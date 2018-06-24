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Arıklı: “Kıbrıs’ın tarihi boyunca en heyecansız seçimi…”

Oy kullanmaya ailesiyle birlikte gelen Arıklı, oy vermesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 12:59
Arıklı: “Kıbrıs’ın tarihi boyunca en heyecansız seçimi…”

Raif Uzkan

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeresl seçim için oyunu, saat 10.30’da Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu 187 numaralı sanıkta kullandı.

Oy kullanmaya ailesiyle birlikte gelen Arıklı, oy vermesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Kıbrıs tarihinde ilk kez bu kadar heyecansız bir seçim geçirildiğini ifade ederek, reform yapmadan batık belediyelere başkan seçmenin çarpık anlayışı içinde seçime gidildiğini belirtti.

Bunu defalarca dile getirdiğini, önce belediyelerin sıkıntılı durumdan kurtulması gerektiğini anlatmaya çalıştığını fakat başaramadığını kaydeden Arıklı, YDP’nin bir tek Lefkoşa’da sembolik bir aday gösterip, 15 beldede belediye meclis üyesi adayı belirlediğini ifade etti.

Halka mutlu bir seçim günü geçirmelerini dileyen Arıklı, günü tatilsiz geçirecek basın mensuplarına da teşekkür etti.

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