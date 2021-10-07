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Arıklı: “KKTC'nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti.

07 Ekim 2021 Perşembe 16:13
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Arıklı: “KKTC'nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”
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Ziyaretin ana gündem maddesinin Güvercinlik bölgesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi olduğu belirtilen bakanlık açıklamasına göre, Arıklı da projeyle ilgili gelinen aşama ve yapılması gerekenler noktasında bilgilendirmede bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında, KKTC’de bulunan mevcut sanayi bölgelerinin çağdışı durumda olduğunu, bu nedenle TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile lansmanını yaptıkları Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nin örnek bir proje olacağını ifade etti.

Bakan Arıklı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi, bir vizyon ve misyon projesidir. Ülkemizdeki sanayi bölgeleri oldukça çağ dışı bir görünümdedir. Biz, KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Bu proje gerçekten ülke adına çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız Ticaret Eylem Planı ile ürettiğimiz bütün ürünleri Türkiye üzerinden gönderme hakkını elde ettik. Güvercinlik bölgesini modern bir sanayi bölgesi olarak düşünüyoruz. Orada kurulacak olan bölgede,  hafif sanayide ürettiğimiz endüstriyel malları, dışarı satabilecek ve üreten bir toplum olma özelliğine kavuşacağız. Sizlerden ricam, içerideki siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bu projeyi bir devlet projesi olarak kabul etmeniz ve bu projenin biran önce hayat bulması noktasında destek olmanızdır.”

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