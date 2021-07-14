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Arıklı'nın sözleri muhalefette büyük gürültü koparttı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe Erhan Arıklı'nın sözleri hakında sert yanıt verdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:54
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Arıklı'nın sözleri muhalefette büyük gürültü koparttı.

Özdenefe, "Erhan Arıklı'dan CTP'nin öğreneceği bir şey yok, aklını kendine kendi meselelerine saklasın" dedi. 

Hükümete yüklenen Fazilet Özdenefe, “Bakanlar birbirine sosyal medyadan laf çakıyorlar. Böyle hükümet görüldü mü? Ben ağzıma alamıyorum bu konuşmaları… Hak ediyor muyuz bu manzarayı… Bu böyle gitmez. Tüm bunlara rağmen mevcut hükümeti korumaya çalışanlar.. Biz ana muhalefet olarak yılmayacağız ve anormallikleri anlatmaya devam edeceğiz…” şeklinde konuştu. 

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ…

20 Temmuz törenleri ve ziyaretler konusunda ise Özdenefe şöyle konuştu;

“20 Temmuz çerçevesinde evet Sayın Erdoğan ile birlikte geniş bir kadro geliyor KKTC’ye.. Birden fazla etkinlik olacak. Mecliste bir konuşma da öngörülüyor. Bu detayları yarın öğreneceğiz danışma toplantısında. Yetkili organlarımızla değerlendireceğiz. Katılma katılmama, ne olacağı ile ilgili… İçinde bulunduğumuz koşullar önemli…Bilindiği gibi Sayın Erdoğan değil ama Sayın Fuat Oktay sık geliyor ülkeye… Son ziyaretinde meclisin çalışması ile ilgili telkinde bulunuyor. Herhâlde iktidar vekillerine yapıyor. Ayrıca bu telkine hakkı olduğun8u düşünmüyorum ama bu onların arasında… Bizlerle istişareler ama yapılmıyor. Bir Cenevre zirvesinde bir araya gelindi. Onun dışında sonrasında ana muhalefet işle diğer partilerle toplantılar yapılmıyor. Bu rahatsızlıklar var.. Değerlendirmelerimzi yapıyoruz”

ARIKLI’YA SERT YANIT

İlk kez Kıbrıs Postası'nın kamuoyuna yansıttığı Erhan Arıklı'nın sözleri hakkında ise Özdenefe şöyle konuştu; 

“Sayın Arıklı CTP’ye ne yapacağını söyleyemez. Kendisi ilk önce kendi partisine, meselelerine baksın: kendi bakanlığını sözleri doğrultusunda yönetsin. KIB-TEK’i batırma yemininden geri dönsün. Hayatı ucuzlatmaya baksın, Akaryakıta yaptığı zamları da unutmasın. Gerisi yeter… CTP bu ülkenin en eski köklü partilerinden biri.. Neyi nasıl yapacağını bilir. Arıklı’nın aklına ihtiyacımız yok””

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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