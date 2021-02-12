ARIKLI SANAYİ ODASI TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sanayi Odası Yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda sanayicilerin sorunları ve fonlar ile ilgili görüşler değerlendirildi.

Yapılan görüşmede Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk piyasayı ucuzlatmaya destek verme arzusunda olduklarını fakat bunun yöntemi konusunda karşılıklı anlaşılması gerektiğini vurguladı.Avunduk fonları düşürerek hayatı ucuzlatmanın doğru bir yaklaşım olmadığının da altını çizdi. Elektrik ve girdi maliyetleri ,ekonomimizin küçük oluşu ölçek sorunumuz temel sıkıntılarımız arasındadır diyen Avunduk unutulmasın ki ülkede sanayicilerin ve üretimin olmaması rekabeti azaltarak fiyatların artmasına sebep olur dedi..Avunduk sanayicilerin pandemi sürecinde çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek bazı ürünleri paramızla bulamadık tırlarımız getiremedik ama burada gördüğünüz bu üreticiler üretime devam ederek halkımızın ana ihtiyaçlarını giderdiler dedi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise “Üretiminden kopuk toplum kendi ayakları üzerinde duramaz” diyerek “siyasete girmeden öncede sonrada benim duruşum bu yöndedir” dedi. Arıklı; “Hepimizin bildiği gibi sizler istihdam yapan vergi veren iş insanlarısınız ve desteklenmesi gereken en önemli sektörsünüz” diyerek inancının sonsuz olduğunu belirtti.Sanayiciler ve üretenler ile ilgili işbirliğimiz artarak devam edecektir diyen Arıklı sanayicilerin gereksiz telaşa kapıldıklarını fon konusunda geniş çaplı bir çalışma başlattıklarını söyledi.Arıklı; “Şunuda bilmenizi isterim ki bu çalışma sizlerin zararına olmayacak çalışmalardır ,üretimden kopan dışa bağımlı bir toplum yaratmak amacımız olamaz,rahat olunuz ama sizden ricam piyasanın ucuzatılması konusunda bizimle işbirliği yaparak var olan çalışmalarınızı arttırınız” dedi.

Arıklı Güvercinlikte ihracata dayalı bir organize sanayi altyapısını kurmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek mevcut Sanayi Bölgelerinin de altyapısını güçlendirmek için Türkiyeden kaynak aradıklarını söyledi.