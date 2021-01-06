Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

ARIKLI: “SPOR AMBARGOSUNU DELEN BİR KİŞİYİM”

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:31
689 Okunma
ARIKLI: “SPOR AMBARGOSUNU DELEN BİR KİŞİYİM”

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, MOK Heyeti, Arıklı’ya Komitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Arıklı’ya, uluslararası olimpizm standartlarına ulaşılması yönündeki gayretler, spor ambargolarının aşılabilmesine yönelik Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile oluşturulan ortak çalışma grubu ve 'Olimpiyat Evi' projesi hakkında bilgiler verilirken, karşılaşılan çeşitli sorunlar hakkında da görüşler aktarıldı.

ARIKLI: “SPOR AMBARGOSUNU DELEN BİR KİŞİYİM”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, MOK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Komitenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Arıklı, geçmişteki sıkıntıları ve süreci birlikte yaşadıklarının altını çizerek, “yaşananları yakından bilen ve spor ambargosunu delen bir kişiyim” dedi.

“Amacımız bu ülkedeki gençlerin önünü açmak, ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Arıklı,  bundan sonraki süreçte birlikte çalışılacağını, geniş bir toplantıda konuların detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret anısında plaket takdim edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK
MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Hava tahmin raporu
Hava tahmin raporu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim