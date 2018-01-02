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Arıklı: “YDP sorun üretmeye değil çözmeye geliyor”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Midyatlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

02 Ocak 2018 Salı 15:28
Arıklı: “YDP sorun üretmeye değil çözmeye geliyor”
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Dernek binasında toplananlara hitap eden Genel Başkan Erhan Arıklı, “YDP’nin iktidara yürüdüğünü, sorun üretmeye değil, sorun çözmeye geldiğini” söyledi.

YDP basın bürosundan verilen bilgiye göre, Arıklı; “Bu ülkede herkesin ortak problemleri var. Ama bu ülkede ezilen, hakları gasp edilen, torpili olmadığı için devlet imkânlarından yararlanamayan, en alttakiler dediğimiz ciddi bir kesim var. Bu kesimin dertlerini bizden başka bir parti çözemez. Çünkü başkaları sizin derdinizi, sıkıntılarınızı, çektiklerinizi anlamaz. Sizin derdinizi ancak biz anlarız. Çünkü sizin içinizden çıktık” dedi.

Arıklı, seçilmeleri halinde YDP’nin iktidara geldiğinin ertesi ayı yaklaşık 14 bin 500 ev kadınını Türkiye’den emekli edeceklerini ve böylece her eve ayda 1650 TL girmesini sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye’nin 20 yıl önce yurt dışında yaşayan ev kadınlarına verdiği bu hakkı, bir iki haftalık bir çalışma ile burada yaşayan bütün çift uyruklu ev kadınlarına da vereceklerini iddia etti.

Arıklı “Bazıları böyle bir hakkın olduğundan bile haberi yok. Cahil oldukları için dudak büküyorlar. Biz 14 bin 500 ev hanımını emekli ettiğimizde piyasamıza her ay 20 milyon TL civarında para girecek. Üstelik bu para Güneyde değil, ülkemizde harcanacak. Ekonomimiz canlanacak” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Türkiye’de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile konuşulduğunu ve TOKİ’nin imkânlarıyla her yıl 1000 toplu konutun yapılacağını söyleyerek; “Biz gençlerimize kırsal kesim arsası satmayacağız. 
Konut vereceğiz. Bize güvenin, merak etmeyin. Şayet sözümüzü tutmazsak 3 yıl içerisinde istifa edeceğiz” dedi. 

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