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Arıklı: Yeni hükümette YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yeni hükümetin kurulması ve bu hükümetin içerisinde YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:07
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Arıklı: Yeni hükümette YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildi
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümet kurma çalışmaları kapsamında ve partinin önümüzdeki dönem izleyeceği stratejiyi ele almak amacıyla toplandı.
YDÜ AKM’de yer alan toplantı sonrasında Parti Başkanı Erkan Arıklı kısa bir açıklama yaptı.

Arıklı,  yeni hükümetin kurulması ve bu hükümetin içerisinde YDP’nin yer almasına oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.
Arıklı, “Hayırlı olsun, umarım uzun süreli bir hükümet ortaya çıkarırız ve KKTC’nin beklediği reformları yapabilecek, yapısal dönüşümü sağlayabilecek bir hükümet yaratırız” dedi.
Arıklı hükümetin tüm üyelerine başarılar da diledi.
Arıklı bir soru üzerine Ulaştırma Bakanlığı’nın kendilerinde olduğunu da söyledi.

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YDP Genel Başkanı Erhan ArıklıErhan Arıklı
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