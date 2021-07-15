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Arıklı “yüzde 30” dedi hükümette kavga çıktı!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 130 kuruş civarına mal edip 95 kuruş civarında sattığı 1 kilovat elektriğe yüzde 30 civarında zam yapılmasının gündeme geldiği, büyük bir kriz çıktığı iddia edildi

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:39
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Arıklı “yüzde 30” dedi hükümette kavga çıktı!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndaki YDP’li yönetim kurulu üyeleri aracılığıyla yüzde 30 zam önergesini Bakanlar Kurulu’na göndermek istedi.

YDP’li üyeler Arıklı’nın isteği üzerine hazırlanan öneriyi, onaylanması için yönetim kurulunun gündemine getirdi.

Kıb-Tek’teki UBP’li üyeler ise durumu Başbakan Ersan Saner’in bilgisine taşıdı.

Saner durumu hükümet krizi haline getirdi…

Haber Kıbrıs’ın iddiasına göre zam olayından haberi olmayan Başbakan Ersan Saner kendinden habersiz Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın yüzde 30 zam girişimini hükümet krizi haline getirdi.

Önerge Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan geçmezken Başbakan Saner’in UBP’li üyelere önergeyi değerlendirmesi ve kendi bilgisi olmadan karar alınmamasını istediği öğrenildi.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı uzun bir süredir elektrik zammının kaçınılmaz olduğunu katıldığı her platformda anlatıyordu.

Başbakan Ersan Saner’in tavrına karşın Erhan Arıklı’nın tavrının ne olacağı ise merak konusu oldu.

KAYNAK: HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 15.07.2021 20:42
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