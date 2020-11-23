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Arıklı’dan ‘geniş tabanlı hükümet’ vurgusu

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Erhürman’a başarılar diledi, ‘geniş tabanlı hükümet’ vurgusu yaptı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:02
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Arıklı’dan ‘geniş tabanlı hükümet’ vurgusu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hükümeti kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a başarılar diledi, bir an önce bir hükümet kurulması temennisini belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Arıklı, ‘geniş tabanlı hükümet’ vurgusu yaptı.

Geçtiğiniz Cuma günü meydana gelen hortum ve verdiği zarara işaret eden Arıklı, zararların giderilmesinin yanı sıra, ekonomik sıkıntılara yönelik müdahaleler için de bakanlar kurulunu gerekliliğine değindi.

Piyasanın kontrolsüz olduğunu ifade eden Arıklı, kurulacak hükümetin en büyük sıkıntılarından birinin de bütçe açığı olacağı görüşünü belirtti.

Kurulacak hükümetin geniş tabanlı olmasının sorunların aşımında etkili olacağı düşüncesini paylaşan Arıklı, seçim yasasını geçmesinde de konsensüsün önemine işaret etti.

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