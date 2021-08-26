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Arıklı’dan Özersay’a: Şehir efsanesi uyduruyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV'de Özersay'ın eleştirilerine yanıt verdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 13:09
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Arıklı’dan Özersay’a: Şehir efsanesi uyduruyor

Gazeteci Cüneyt Oruç'un canlı yayınına telefonla bağlanan Bakan Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, akaryakıtın kalite analiz raporundaki sonucun standartın altında olduğu şeklindeki iddialarına, “Saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Sayın Özersay’ın döneminde de o dumanlar çıkıyordu. Bu duman buhar santralleri ne zaman devreye girerse o zaman çıkıyor. Sanki kendi dönemlerinde yokmuş gibi konuşuyorlar. Sırf vatandaşın kafasını karıştırmak için bilerek zehirliyorlar. Şehir efsaneleri uyduruyorlar” şeklinde yanıt verdi.

Son Güncelleme: 26.08.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKudret Özersay
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