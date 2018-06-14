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Arkadan çarptığı aracı bankete savurdu

Lefkoşa -Girne Anayolu’nda öğle saatlerinde yaşanan kazada yürekler ağza gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 15:07
Arkadan çarptığı aracı bankete savurdu

BRT'de yer alan habere göre, Bugün öğle saatlerinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Lefkoşa -Girne Anayolu üzerindeki ilk kaza, saat 12.00’de Ekrem Çaka yönetimindeki NZ 158 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde seyreden Fatih Solak yönetimindeki NP 108 plakalı aracın arka kısmına çarpası sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle yolundan çıkan NP 108 plakalı araç bankete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Fatih Solak kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

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İkinci kaza haberi ise Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Kaza, saat 13.00’te 22 yaşındaki Şamil Babakuliyev yönetimindeki NA 669 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp banket içerisinde bulunan trafik levhasına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mirosto İmiro kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 15:30
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