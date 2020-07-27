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Arkadaşının burnunu kırdı

Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:43
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Arkadaşının burnunu kırdı

Bafra’da dün S.K.(E-45), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı  E.Ş.’yi .(K-50) ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KavgaTutuklama
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