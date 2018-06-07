Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçesi Belediye Başkan ve Belediye Meclis Üyesi aday tanıtım şölenine katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen şölene, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, UBP Gazimağusa Milletvekilleri, UBP Gazimağusa İlçe teşkilatları, UBP Gazimağusa İlçesi Belediye Başkan adayları, meclis üyesi adayları ve birçok UBP’li katıldı.

Gazimağusa İlçesi Belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtıldığı şölende UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün bir konuşma yaptı.

Özgürgün konuşmasında, “4 yıl önce bağımsız aday olarak İsmail Arter’e güven ve desteğimizi açıkladık. Bu desteğimizin ve güvenimizin nedeni, Gazimağusa’ya çok değerli hizmetler vereceğine olan inancımızdı. Bu inancımızı boşa çıkarmadığından dolayı İsmail Arter’e teşekkürlerimi sunuyorum. Gazimağusa’da ortaya koymuş olduğu hizmet ve projeler, UBP olarak İsmail Arter’e bir 4 yıl daha güven ve destek vermemiz kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle UBP’nin, Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter’e güveni ve desteği tamdır” dedi.

Arter: “20 yılda yapılmayanları, 4 yılda yaptık”

Şölende Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter’de bir konuşma yaparak, UBP’lilere seslendi.

Arter, 4 yıl önce bağımsız aday olarak, Gazimağusa halkının karşısına çıktıklarını dile getirerek, “Gazimağusalılar’a 4 yıl önce neyin sözünü verdiysek, hepsini tek tek yaptık. 4 yılı projelerle, hizmetlerle dolu dolu geçirdiğimizin övüncü ve vicdan rahatlığı içindeyiz. 20 yılda yapılmayanları, 4 yıla sığdırdık” dedi.

Arter, 4 yıllık hizmet süreleri içerisinde, Gazimağusa’nın projelerle anılmaya başlandığını vurgulayarak, “4 yıllık kısa bir süre içerisnde ortaya koyduğumuz hizmetler ve büyük projelerle, Gazimağusa’yı projelerin başkenti yaptık. 4 yıla sığmayanları da, bir 4 yıl daha talep ederek, Gazimağusa’yı daha da yukarılara çekerek, çağdaş bir kent haline getireceğiz” dedi.

“4 yıllık görev sürem içerisinde, Gazimağusamız’ı, ortaya koymuş olduğumuz projelerle, “projelerin başkenti” haline getirmemiz yanında, kültüre ve sanata olan yatırımlarımızla da, Gazimağusa’yı kültür ve sanat başkenti haline getirdik. Bunları yaparken, emeğini ve desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirim” diyen Arter, bundan sonraki 4 yıllık hizmet süresinde de belediye meclis üyeleri ile birlikte birçok büyük projelere imza atmaya hazır olduklarının altını çizdi.