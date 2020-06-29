"Artık tüketiciler bankaların insafına bırakılmayacak"

“CEP TELEFONUNA GELEN MESAJLA BORÇ FAİZİ ARTTIRMA DÖNEMİ SONA ERİYOR”…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gazetemize Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu tarafından alınan inisiyatifle ileriye taşınan ve ardından da hükümetin sahip çıkmasıyla komitede oybirliğiyle desteklenen Tüketici Kredileri Yasa tasarısının reform niteliğindeki önemine işaret eden Özersay “Uzun yıllar özellikle tüketiciler bankaların insafına bırakılıyordu. İnsanlar borçlandıktan sonra borç faiz oranı aniden ve vatandaşın tüm ödeme planını alt üst edecek şekilde değişebiliyordu. Hatta bazı bankalar vatandaşa gönderdikleri SMS’ler ile faiz artışını bildiriyordu. Ben bizzat vatandaşların bu konuda nasıl mağdur olduklarını kendilerinden dinliyordum. Şimdi artık buna bir son veriliyor. Faiz oranı değişikliği söz konusu olacaksa da burada Merkez bankasının belirleyeceği bir referans faiz oranı söz konusu olacak ve en az bir ay önceden bilgilendirme yükümlülüğü söz konusu olacak. Üstelik bu bildirim kefillere de yapılmak zorunda olacak ki bu nokta da önemlidir” ifadelerini kullandı.

“MASRAFLAR ÜZERİNDEN FAİZ ORANI FİİLEN ARTIRILAMAYACAK”…

Özersay “Eskiden faiz makul görünse de sonradan masraflarla toplamda ödemek zorunda olduğunuz borç ciddi anlamda artabiliyordu, şimdi bu yasanın geçmesiyle birlikte en baştan borçlanacak olan tüketici toplamda ne kadar ödeyeceğini, masraflar dahil sorumluluğunun ne olacağını önceden net şekilde bilecek. Tüketiciye bunu açıklıkla bildirme yükümlülüğü geliyor bankalara ki bu son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“ERKEN ÖDEMEDE, ARA ÖDEMEDE İNDİRİM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GELİYOR”…

Özersay yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte erken ödeme, ara ödeme yapan vatandaşlara indirim yapma yükümlülüğü geleceğini ayrıca vatandaşlardan erken kapama komisyonu adı altında bankaların istediği oranda bir masraf talep edemeyeceğine ve bunun %0.5 ile %1 arasında olmak zorunda olacağına dikkat çekti. Özersay, “Böylece erken kapatacak ya da ara ödeme yapabilecek olmanıza pişman olmayacaksınız, eskiden bu açıdan durum bankaların lehine tüketicilerin aleyhineydi” ifadelerini kullandı.



