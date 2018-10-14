Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
banner40

Aselsan’dan KKTC atağı

14 Ekim 2018 Pazar 09:40
Aselsan’dan KKTC atağı

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, her şeyin teknolojisini üretecek yeteneği kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Tüm ürünleri yerli yapmak için bir seferberlik başlattık, bunu da kısa zamanda başaracağız." dedi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde düzenlenen "1. ASELSAN Akademi Çalıştayı", ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Çalıştaya katılan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayı KKTC'de düzenlemelerinin özel bir nedeni bulunduğunu, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türk milletinin bağışlarıyla kurulan milli bir şirket olduğunu anlattı.

Çelik, 15 Ekim'e kadar sürecek çalıştayda, 60 akademisyenin, ASELSAN'ın ileri teknolojileri konularındaki yüksek lisans ve doktora tezlerini ele alacağını belirtti.

"KIBRIS İLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ" ÇALIŞMASI…

KKTC'de, Türkiye'de olduğu gibi araştırma merkezinin bir kolunu "Kıbrıs İleri Araştırma Merkezi" olarak kurmak istediklerini kaydeden Çelik, merkezi aralık ayı sonuna doğru açmayı planladıklarını açıkladı.

Çelik, ASELSAN'ın teknoloji bilgi birikiminin Kıbrıs'ta da yayılmasını ve büyümesini istediklerini ifade etti.

"TÜM ÜRÜNLERİ YERLİ YAPMAK İÇİN BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Açılacak merkezde, Kıbrıs'ta bulunan öğrencilerin asistan olabileceğine dikkati çeken Çelik, "Yavru vatan ile birlikte dünyada ileri teknoloji üreten ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çelik, ASELSAN'ın milli ve yerli ürün geliştirme konusunda liderliği üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde yüz milli ürünlerle ileri teknolojileri hedefliyoruz. Sadece düşük orta teknolojiler değil, ileri teknolojilerde ilerleyecek şekilde KOBİ ve akademisyenlerle birlikte büyük bir hamle başlattık. Tam bağımsızlığı elde etmek istiyorsak atomuna kadar her şeyin teknolojisini kedimiz üretecek yeteneği kazanmak zorundayız. Tüm ürünleri yerli yapmak için bir seferberlik başlattık, bunu da kısa zamanda başaracağız."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti
Birlikte dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini dolandırıp klip çekti
Savaşan: Kansere göğüs germeliyiz!
Savaşan: Kansere göğüs germeliyiz!
Meclis genel kurulu yarın toplanacak
Meclis genel kurulu yarın toplanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim