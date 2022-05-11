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"Asgari ücret 10 bin 500 TL olmalı"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Temmuz’da hayat pahalılığının yüzde 50’yi bulacağını bildirdi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:45
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"Asgari ücret 10 bin 500 TL olmalı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 7 bin 939 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.
1 Ocak 20220 itibariyle net asgari ücret 6 bin 90 TL. KTAMS’ın hesaplamalarına göre net asgari ücret açlık sınırının 1849 TL altında kaldı. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Asgari ücret ne olacak?” sorusuna yaşanan hükümet krizine dikkat çekerek, “önce muhatap bulalım” diyerek yanıt verdi. Yeltekin, Havadis Web TV’de açıklamalarda bulundu.
“SOSYAL SİGORTALARDAKİ AYLIK AÇIK 150 MİLYON” 
Şu anda yüzde 34’e denk gelen bir hayat pahalılığı olduğunu belirten Yeltekin, henüz Mayıs ve Haziran aylarının da hesaplanmadığına işaret ederek, “Yasa gereği 1 Temmuz’dan itibaren Ocak Haziran ayı hayat pahalılığı kamu görevlilerine, sosyal sigorta emeklilerine, yardım alanlara ödenecek nitelikte ortaya konulur. Kanundur bu. Sosyal Sigortalar İdaresi’ndeki 150 milyon TL’lik aylık açığı kapatmak için mutlaka zam yapılmalıdır” dedi. 
“HAYAT PAHALILIĞI YÜZDE 50’Yİ BULACAK”
Temmuz’a kadar hayat pahalılığının yüzde 50’yi bulacağına dikkat çeken Yeltekin, Sosyal Sigortalardaki açığı katlayacağını söyledi ve ekledi: “Asgari ücrete zam yapılıp, işverenler desteklenmezse emekli maaşı alan 43 bin kişi krize girecektir.”
“ASGARİ ÜCRET 10 BİN 500 TL OLMALI”
Yeltekin şöyle devam etti:
“Bizim öngörümüz hayat pahalılığının Temmuz ayına kadar yüzde 50’yi bulması. 1 Temmuz’dan itibaren asgari ücrete yüzde 50 artış yapılmalıdır. Yani asgari ücret bürüt 10 bin 500 TL olmalıdır.” dedi.
Hayatı pahalılaştıran unsurları durdurmadan yoluna devam edecekse KKTC hükümeti, uçurumun dibinde kendini bulacak."

Kaynak : My Kibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/isci-tarafi-hedefi-koydu-asgari-ucret-10-bin-500-tl-olmali--15996

Son Güncelleme: 11.05.2022 14:48
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