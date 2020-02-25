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Asgari Ücret itiraz değerlendirme toplantısında işveren tarafı masayı terk etti

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sırasında işveren tarafı toplantıyı terk etti.

25 Şubat 2020 Salı 16:11
Asgari Ücret itiraz değerlendirme toplantısında işveren tarafı masayı terk etti
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Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

İŞVEREN TARAFI MASAYI TERK ETTİ

Son belirlenen asgari ücrete itirazları değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonunda işveren tarafı masayı terk etti.

Komisyon toplantının sonunda nihai kararını açıklayacak.

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret I
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Ertaç 2020-02-25 21:08:34

Artık ne seçim korkusu var ne de hiç.Kazanacaklarından emin neden asgari ücreti uçursunlar.

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magusa 2020-02-25 16:40:44

o terk eden saygı değer arkadaşlara 5000 verelimde geçinsinler terbıyesızler bır ev kırsı olmus 1800 2000 elektrk su ulasım coluk cocuk saygısız herifler

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