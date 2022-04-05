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Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda 2 Üye Değişti

05 Nisan 2022 Salı 10:33
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda 2 Üye Değişti
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcileri değişti. Komisyon’daki üye değişiklikleri ile ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na atanan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alişan Şan’ın 2022 erken genel seçimlerinde milletvekili seçilmesinden dolayı yerine Ata Satur’un, HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcisi Süleyman Çakır’ın yerine ise Ahmet Serdaroğlu’nun atanmasına karar verdi.

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