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Asgari Ücret tepkisi!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)  ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)  yetkilileri; Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde asgari ücretle ilgili basın açıklaması yaparak, işçi temsilcisi olarak toplantıda masada olan Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) destek belirtti.

22 Aralık 2021 Çarşamba 13:01
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Asgari Ücret tepkisi!
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KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Çalışma Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, artık fakirleşmenin son noktasında olunduğunu savundu ve insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesini istedi.

Asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla artışlı verilmesinin önemli olduğunu belirten Atan, herkesi etkileyen hayat pahalılığının özel sektör çalışanlarını beş kat daha fazla etkilediğini vurguladı.

Son günlerde dövizde yaşanan düşüşün marketlerdeki fiyatlara ve benzine de yansıması gerektiğini kaydeden Atan yetkililerin “cambazlık yaparak” halkın yanında durmamaya devam ettiğini savundu ve  “Tepkinizi ortaya koyun, bu insanlara oy vermeyin, gıda fiyatlarını  bile denetleyemeyen bir hükümet neyi yapacak” diye konuştu.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, sosyal ve ekonomik olarak çok kötü günlerden geçildiğine dikkat çekerek, hükümet edenlerin kötü gidişle ilgili sorumluluk almadığını, halkın alım gücünü korumaya yönelik adım atmadığını savundu.
Hayat pahalılığından en çok asgari ücretlilerin etkilendiğini,  asgari ücretin 4324 TL, enflasyonun ise yüzde 28 olduğunu söyleyen Bengihan, asgari ücrete yapılacak artışın yaşanan sıkıntılar görülerek belirlenmesini istedi.
Türkiye’de yüzde 21 olarak belirlenen enflasyona karşılık yüzde 50 civarında bir asgari ücret artışı yapıldığını hatırlatan Bengihan, bu artışın da dikkate alınmasını istedi.

Bir önceki asgari ücretin 380 sterlin olduğunu, mevcut asgari ücretin ise 260 sterlin olduğunu kaydeden Bengihan, “TL cinsinden daha fazla para alınmasına rağmen asgari ücretli döviz cinsinden, enflasyon açısından ve açlık sınırı bakımından daha fazla fakirleşti” diye konuştu.

Asgari ücretlinin her geçen gün fakirleşmesine yönelik bazı önerileri olduğunu söyleyen Bengihan,  bu enflasyonist yapıda alım gücünü koruyucu tek  unsurun asgari ücretliler de dahil tüm çalışanlara  maksimum 2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması oluğunu dile getirdi.

“YILIN BELİRLİ TARİHLERİNDE ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNUN TOPLANMASI YÖNÜNDE DÜZENLEME…”

Bengihan, asgari ücret toplantılarının keyfi olarak komisyon istediği zaman değil, yılın belirli tarihlerde yapılmasının da amir hükümle düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

“’DENETİM YAPILARAK ‘HARAMİLERE’ CEZA KESİLMELİ

Ülkede çok yüksek kar marjıyla satış yapan “harami” olarak nitelendirdiği market patronları ile tüccarlar  olduğunu da ifade eden Bengihan, denetim yapılarak ceza kesilmesini talep etti.
Bengihan halka da bu tür yerlerden alışveriş yapmama ve tepki verme çağrısında bulundu.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla; 2021 yılının  üçüncü  asgari ücretini belirlemek amacıyla,   saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Haber Kıbrıs

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