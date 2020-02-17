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Asgari ücrete tepki

HÜR- İŞ, 2020 yılının ilk asgari ücretine bugün itirazda bulunduğunu açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:26
Asgari ücrete tepki
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  brüt 3 bin 600 net 3 bin 132 olarak belirlenen 2020 yılının ilk asgari ücretine bugün itirazda bulunduğunu açıkladı.
 
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu,  2020 yılının ilk asgari ücretinin yasada öngörülen koşullarda belirlenmediğini savundu.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandığı ilk günden belirlendiği güne kadar federasyon olarak gerek sözlü gerekse yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına masaya devletin kendisinin belirlemiş olduğu veriler ile oturulup insan onuruna yaraşır ve insanca yaşanabilecek bir ücret belirleme yoluna gidilmesi gerektiğini her platformda dile getirdik. Ancak tüm bunlara rağmen  Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu brüt 3,600 TL, net 3,132 TL’yi neye göre belirlendiği hiçbir şekilde açıklanmamıştır. 

Bu bağlamda devlet ve işveren ortaklığı ile belirlenen brüt 3,600 TL, net 3,132 TL aylık asgari ücrete bugün resmen itiraz ettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

Anahtar Kelimeler:
Hür- İşHür İşçi Sendikaları FederasyonuAsgari ücretAhmet Serdaroğlu
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İsmo 2020-02-17 19:31:10

Bu güne kadar ne oldu da olacak bunlar halkın ve Tc halkının haklarını yemeye alıştılar Türkiye Cumhuriyeti para falan yolamasın halkın yüzde 75 sefalet içinde obir yüzde 25 de siyasetçi ayleleri hepsi mamayı götürür sağı solu ayni .İnşAllah Türkiye parayı keser maş larını alamazlar 3.5 ay o zaman hepi bönürür

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