“Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında belirlenmesini destekliyoruz”

Başbakan Saner, konuşmasına yeni eğitim-öğretim dönemini değerlendirerek başladı…

Uzun bir süredir aksayan yüz yüze eğitimin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde emniyetli bir şekilde başlayabilmesi için çok büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Saner, “Yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şey alamaz” dedi.

Başbakan Saner, aşı konusunda da şu bilgiyi verdi:

Şu ana kadar ülkeye 672 bin doz aşı gelmesine rağmen toplumun sadece yüzde 50’sinin aşılandığını ifade eden Saner, bu konuda vatandaşlardan çok ciddi duyarlılık beklediğini kaydetti.

Başbakan Saner, “Aşıyı teşvik edici kampanyalar ve çalışmalar ortaya koyduk. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Aşı kampanyalarına katılmak gerekir” diyerek Covid-19’u yenebilmenin yegane yolunun aşılanmak olduğunun altını çizdi.

Antijen ve PCR testleri konularına da değinirken Saner, normal şartlar altında çift aşılıların hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, AdaPass göstererek her türlü mekana girilebileceğini yineledi..

Çift aşılı olup da okullarda hizmet verenlerin 21 günlük antijen test sonucuna ihtiyaç duyduğunu ancak bankaya, alışveriş merkezlerine, lokantaya, kafeye ve restoranta girecek olanların sadece AdaPass göstermelerinin yeterli olduğunu anlatan Saner, bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın detaylı açıklamalarını okumak gerektiğini söyledi.

Hükümetin, ülkenin geleceği için her türlü tedbiri alma çabasında olduğunu ifade eden Başbakan Saner, yeni eğitim öğretim yılında ülkeye gelmesi beklenen aşısız öğrenciler için stokta 45 bin doz aşı tuttukları bilgisini paylaştı…

Devletin ödemekle yükümlü olduğu maaşlar ve benzeri ödeneklerle ilgili bazı sıkıntıların bulunduğunu ancak bunların aşılabilecek seviyede olduğunu dile getiren Saner, işe harcamaları azaltarak başaracaklarını kaydetti.

Harcamalardan tasarruf ederken icraatlara da devam ettiklerini söyleyen Saner, toplam 322 kilometrelik yol projesinin 105 kilometresinin yapımının bir fiil başlatıldığı, hastane projelerinin yürütüldüğünü, Ercan Havaalanı inşaatının ise devam ettirildiği bilgisini verdi.

Saner, açıklamalarında muhalefete de eleştiriler yönelterek, “Bu zor dönemde yürütülen icraatları eleştireceklerine ellerini taşın altına koymayı denesinler. Ama bunu yapmaktan kaçınıyorlar, Hükümet arayışları döneminde kendilerine de görev verildi ancak Hükümete girmeye korktular ama eleştiri yapmayı sürdürüyorlar” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultayını tamamlamasının ardından yeni yılda erken seçimin gündeme geleceğini belirten Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara geleceğini söyledi…

Devletin bazı kurumlarında sıkıntılar bulunduğunu özellikle Elektrik Kurumunun ihalesiz alım yapmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Saner, ancak 20 Eylülde ihalenin tamamlanmasından sonra yakıt sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Başbakan Saner, asgari ücret konusunda da konuştu…

Saner, asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına da değinirken, üretilecek yeni kararla, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında belirlenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Saner, “4 örgütün kendi aralarında anlaşması durumunda bu hafta içinde asgari ücret konusunda bir karara varılacak” dedi.

UBP Kurultayı’nın 30 Ekimde gerçekleştirileceğini ve herkesin sağduyulu hareket edeceğinden şüphe duymadığını ifade eden Saner, üyelerin kendisini yarı yolda bırakmayacağına ve yeniden Genel Başkan olarak seçeceğine inandığını da söyledi.

Ersan Saner, kamuoyundaki iddiaları da yanıtlarken, Ulusal Birlik Partisi’nin önceliğinin seçim değil Kurultayı olduğunu, önce Kurultayın tamamlanacağını ardından da seçim tarihinin gündeme alınacağını söyledi.





